Top 10 Rheinland: Grotenburg

Die Krefelder Grotenburg mit einst 34500 Plätzen ist ein reines Fußballstadion, in dem derzeit der KFC Uerdingen spielt. Allerdings ist die Ostkurve aufgrIn der 1927 eröffneten Grotenburg wurde einst Fußballgeschichte geschrieben. So wurde dort das legendäre Europapokalspiel zwischen dem FC Bayer Uerdingen und Dynamo Dresden ausgetragen, das Bayer einst mit 7:3 gewann und als „Wunder von Uerdingen“ einen Platz in der Fußballhistorie fand. Das Fußballmagazin „Elf Freunde“ wählte die Partie zum besten Spiel des vergangenen Jahrhunderts. Neben dem Fußball bot die Grotenburg auch dem Feldhandball eine Heimat: Der Feldhandballmeister der Spielzeiten 1965/66 und 1967/68, TV Oppum, trug seine Spiele in diesem Stadion aus.und von massiver Baumängel geschlossen. Ob sie jemals wieder wird nutzbar sein, steht in den Sternen.