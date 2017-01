später lesen Top 10 Rheinland Grüne Mitte Tente Wermelskirchen Teilen

Das große, aber dennoch übersichtliche Gelände in Tente hat für alle etwas zu bieten. Die Älteren begeistern sich vor allem für den Basketballkorb, während es die Jüngeren auf das Abenteuerklettergerüst zieht. Die Kleinsten freuen sich über den riesigen Erlebnissandkasten. Das besondere Highlight ist der kleine Brunnen, an dem die Kinder selbst Wasser zapfen können. So macht das Matschen im Sand doch erst richtig Spaß! Die große Wiese lädt nicht nur die Jungs zum Bolzen ein, sondern auch die Eltern zum Picknicken und Erholen. Und wenn mal der Picknick-Nachschub fehlt – direkt neben dem Spielplatz ist ein Supermarkt.