später lesen Top 10 Rheinland Grundschule Grote Gert in Rheinberg FOTO: Armin Fischer FOTO: Armin Fischer Teilen

Twittern







In der Rheinberger Innenstadt ist das Interesse an St. Martin traditionell so groß, dass das Martinskomitee gleich zwei Züge ausrichtet – einen am Annaberg und einen in der „echten“ Innenstadt. Der erste findet am Samstag, 14. November, ab 17.30 Uhr, statt; Treffpunkt ist am Grundschulstandort Grote Gert. Der zweite Zug beginnt am Sonntag, 15. November, um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz, wo er auch mit der Mantelteilung und der Tütenausgabe endet.