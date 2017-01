später lesen Top 10 Rheinland Gut Ellscheid Haan Teilen

Gut Ellscheid liegt an der Kreisstraße 20 zwischen Haan und dem Ortsteil Gruiten. Der Hof befindet sich seit 1904 in Besitz der Familie Rosendahl, mittlerweile in vierter Generation. Gerhard Rosendahl betreibt integrierten Landbau, bewirtschaftet 65 Hektar Land und hält 45 Milchkühe. Seine Frau Marlene, eine studierte Ernährungswissenschaftlerin, kümmert sich um den Hofladen. Dort werden neben anderem Obst und Gemüse auch Erdbeeren aus der Region angeboten.