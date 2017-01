später lesen Top 10 Rheinland Gut Grütersaap, Ratingen Teilen

Twittern







Einer der besten Orte, um Tiere sehen und kennenlernen zu können. Vor allem, wenn die lieben Kleinen noch mehr außer Ponys und Pferden erleben wollen. Für Kinder ab drei Jahren scheinen die hügeligen Weiten von Grütersaap am Aaper Wald so etwas wie das Paradies zu sein. Enten und anderes Wassergetier watschelt umher, Hühner rotten sich pickend zusammen, Ziegen schauen neugierig und lassen sich bedenkenlos in den Arm nehmen und auch Schafe lassen sich ihr raues Fell kraulen. Wer mag, feiert auf dem Streichelbauernhof gleich den Kindergeburtstag – oder entspannt gemütlich im angrenzenden Café.