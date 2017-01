später lesen Top 10 Rheinland Gut Scheifenhaus, Haan-Gruiten Teilen

Schon Wochen vor Heiligabend gibt es an jeder Ecke Weihnachtsbäume zu kaufen, sogar im Baumarkt. Wer es frisch mag, ist allerdings gut beraten, den Tannenbaum direkt vom Erzeuger zu kaufen und selbst zu schlagen oder schlagen zu lassen. In Haan-Gruiten auf Gut Scheifenhaus wird der Christbaumkauf zum Erlebnis für die ganze Familie. Karl-August Niepenberg (65) und seine Familie bieten bereits seit 1980 Bäume aus eigener Produktion an: „Wir haben Fichten, Blaufichten und Nordmanntannen. Außerdem bieten wir einige Exoten an. Zum Beispiel die Koreatanne.“ Bei den Kunden gilt meistens: „Papa muss sägen, die Kinder helfen beim Tragen“, hat Karl-August Niepenberg festgestellt. Hinterher laden ein Glühweinstand und Kekse noch zum Verweilen ein