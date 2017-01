später lesen Top 10 Rheinland Hafenbar Neuss Teilen

Ein echter Kult-Treff ist die Neusser Hafenbar an der Batteriestraße. Und das nicht ohne Grund: Viele junge Menschen schätzen die moderne Bar und den angrenzenden Biergarten, in dem auch Liegestühle zwischen Palmen und auf weichem Quarzsand zum Entspannen einladen. Die große Terrasse bietet einen guten Blick auf den Neusser Hafen. Gleich nebenan befindet sich der UCI-Kinokomplex. Das Bier schmeckt gut und lässt sich angenehm im Biergarten der Bar genießen. Die Speisekarte ist vielfältig, das Ambiente am alten Neusser Hafen einzigartig. Auch Musik wird dort gespielt.