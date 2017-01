später lesen Top 10 Rheinland Hafenspitze Teilen

Twittern







Die Hafenspitze an der Speditionstraße hat sich in den vergangenen zehn Jahren gleich zweimal völlig verwandelt. Da war 2003 die Erfolgsgeschichte von Monkey's Island. Eine spontane Idee von Kunstberater Helge Achenbach, der aus seinem damaligen Bürofenster auf das Brachgelände guckte und dort umsetzte, was seither hundertfach in jeder deutschen Großstadt kopiert wurde: Sandstrand in der Stadt. Strandkörbe, Beachvolleyball und die Affenskultpur von Jörg Immendorff wurden bald um Gourmetküche ergänzt, ein vergleichbares Winter-Paradies mit Kunstschnee allerdings floppte. Der dritte Sommer war der letzte der Affeninsel, das 6000 Quadratmeter große Grundstück wurde verkauft. Dann dauerte es noch mal vier Jahre, bis dort das Hyatt Regency Hotel seine Tore öffnen konnte. Das Insel-Gefühl bleibt heute seinen Gästen vorbehalten.