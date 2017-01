später lesen Top 10 Rheinland HAKO Event-Arena Teilen

Die bayerische Wiesenparty in der HAKO Event-Arena in Wuppertal Vohwinkel steigt am Freitag, 2. Oktober. Die Besucher erwartet in typischer Oktoberfestatmosphäre neben bayerischer Brotzeit (Weißwürste, Leberkäs, Haxn und König Ludwig Festtagsbier) ein zünftiges Musik-Programm. "Die Alpenstürmer" sind angekündigt und sollen für Party-Stimmung sorgen. Mit einem bunten Mix an Wies´n-Hits und Partyklassikern wollen sie ihr Publikum zum Schunkeln und Mitsingen auf die Bänke locken.