Top 10 Rheinland: Halde Norddeutschland

Die Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn bietet für Selfie-Begeisterte viele verschiedene Möglichkeiten, ein atemberaubendes Selbstporträt zu schießen. Die Bergehalde des ehemaligen Bergwerkes Niederberg ist an ihrem höchsten Punkt 102 Meter hoch und lässt einen ausschweifenden Blick auf den Niederrhein und das westliche Ruhrgebiet zu. In östlicher Richtung stechen insbesondere das Kraftwerk in Duisburg-Walsum sowie der Thyssen-Hochofen als Landmarken hervor. Südlich erstreckt sich die Grafenstadt Moers, im Nordwesten liegt Kamp-Lintfort mit dem markanten Förderturm des ehemaligen Bergwerks West.

Der Ausgangspunkt des Haldenaufstiegs ist von der Geldernschen Straße aus über die Zufahrt "Zur Himmelstreppe" (für Navigationsgeräte: Geldernsche Straße 168) zu erreichen

Die Halde besitzt auch eine Himmelstreppe, mit der auf direktem Wege das Haldentop erreichbar ist. Dabei werden durch 359 Stufen rund 52 Höhenmeter überwunden. Der Handlauf ist nachts beleuchtet, wodurch der Treppenverlauf sowohl vom Plateau als auch am Fuß der Halde insbesondere bei Dunkelheit einen spektakulären Anblick bietet. Ein umlaufender Panoramaweg gibt zudem auf 600 Metern die Möglichkeit zu zahlreichen weiteren Fotomotiven.