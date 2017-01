Top 10 Rheinland: Halde Norddeutschland

Weite Blicke ins Land sind am Niederrhein selten. Man muss schon hohe Türme besteigen, um den Augen einen umfassenden Blick zum Horizont zu bieten. Oder man wandert auf eine der Halden in der Umgebung von Moers. Besonders gut zugänglich ist die Halde Norddeutschland bei Neukirchen-Vluyn. Über die so genannte „Himmelstreppe“ können Besucher stracks auf die Hochfläche steigen, wer es langsamer mag, nimmt den schönen Rundweg, der sich spiralenförmig um die Halde nach oben zieht. Er ist auch für jene geeignet, denen starke Steigungen zu belastend sind. Schon auf dem Weg nach oben bieten sich herrliche Ausblicke, auf der Hochfläche selbst können die Besucher an klaren Tagen bis weit ins Ruhrgebiet und in Richtung der Niederlande schauen. Hier kann man stundenlang im Gras sitzen und den Blick schweifen lassen, ohne zu ermüden. An heißen Tagen weht dort oben außerdem oft ein angenehm kühlender Wind. Überlaufen ist die Halde eigentlich nur zu Großveranstaltungen wie dem Dong Open Air, dessen Fans nicht nur die Musik, sondern auch die tolle Atmosphäre schätzen.

Für Leute, die das Gefühl haben, etwas Weitblick könnte nicht schaden, ist die Halde Norddeutschland genau das Richtige. Hier sieht man die Gegend aus einer erfrischend anderen Perspektive.