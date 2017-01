später lesen Top 10 Rheinland Hallenmasters Dülken FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Bereits zum 27. Mal richtet der Dülkener FC im nächsten Jahr sein Hallenturnier im Sportzentrum Ransberg aus. Das Teilnehmerfeld bildet sich aus den Siegern und Zweitplatzierten der Stadt- und Gemeindemeisterschaften in Viersen, Mönchengladbach, Krefeld, Nettetal, und Schwalmtal. Zusätzlich qualifiziert die beste Willicher Mannschaft der Offenen Stadtmeisterschaft sowie der Gewinner des Hallenturniers in Kempen. Außerdem werden vier Wildcards verteilt. Insgesamt kommen so die 16 besten Mannschaften der Region zusammen. Ausgerichtet wird auch ein Masters für Damen- und Alt-Herren-Teams.