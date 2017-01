später lesen Top 10 Rheinland Hans-Litterscheid-Platz Langenfeld Teilen

Vor dem ältesten Gebäude Langenfelds, der Kirche St. Martin, liegt der Platz mit dem jüngsten Namen: der Hans-Litterscheid-Platz (ehemals Frankenplatz). In der Mitte ist ein Rasenrund, umgeben von einem gepflasterten Weg, an den sich wieder Rasenflächen anschließen. Fünf Bäume – alte Linden spenden Schatten. Eine Bronzebüste des ehemaligen Bürgermeisters Hans Litterscheid ziert das Fleckchen. Bänke sollen in den nächsten Tagen aufgestellt werden.