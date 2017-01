später lesen Top 10 Rheinland Hariksee und Schlösschen in Niederküchten-Brempt FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Twittern







Am Ufer des 20 Hektar großen Hariksees, dem Herzstück des Schwalmtals, liegt das Inselschlößchen, im 19. Jahrhundert erbaut für Bartholomäus Rosbach, den früheren Besitzer von Haus Clee in Waldniel, der für seinen ausschweifenden Lebenswandel bekannt war. Entsprechend wurde das Gebäude für Festlichkeiten, Jagdtermine und amouröse Treffen genutzt. Heute wird es als Restaurant genutzt. Auch an der Mühlrather Mühle (täglich geöffnet ab 9 Uhr) können Besucher Minigolf spielen oder ein Boot (auch Tretboot oder Kanu) mieten, um den Hariksee zu er-fahren. Auch ein Ausflugsschiff verkehrt dort. Wanderer finden ausgeschilderte Pfade, Radfahrer Wege, Angler entsprechende Plätze.