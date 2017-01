später lesen Top 10 Rheinland Hasenclever Teilen

Twittern







In Sachen Weihnachtsbaumverkauf gehört das Forstgut Hasenclever an der Burger Straße zu den besten Adresse in Remscheid. In der bereits fünften Generation verkauft die Familie Weihnachtsbäume ab Hof, die aus dem eigenen Forstgut stammen. „Wir haben unsern festen Kundenkreis“, sagt Walter Hasenclever. Manche von ihnen sind der Familie schon in der dritten Generation treu.