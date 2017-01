später lesen Top 10 Rheinland Hauptquartier FOTO: Gözde Macit FOTO: Gözde Macit Teilen

Twittern







Jürgen Küppers bietet in seinem Friseursalon Architektur, Fotografie und Hairdesign in einem an. Es ist der "etwas andere Salon", denn die Wände des Salons schmücken die selbstfotografierten Bilder des Friseurmeisters. Auch wird man am Wartestuhl keine normalen Frisuren- Zeitschriften finden, denn Jürgen Küppers selbst fotografierte und frisierte seine Models für das eigene Frisuren- Buch.