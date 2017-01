später lesen Top 10 Rheinland Haus Hartmann Teilen

Twittern







Fast direkt an der Wupper liegt das Haus Hartmann in Hückeswagen. Doch nicht nur dieser schöne Ausblick macht das Restaurant so besonders, sondern auch eine der letzten verbliebenen Kegelbahnen in der Schloss-Stadt. Deshalb kommen sowohl Vereine zum Trainieren, als auch Feierlustige zu Geburtstagen und anderen Veranstaltungen ins Haus Hartmann. Direkt an der Bundeskegelbahn haben etwa 15 Gäste Platz, die entweder abwechselnd oder nacheinander kegeln und die Küche genießen können. Wem der Platz dort nicht reicht, der kann mit seinen Besuchern auch einfach ins Restaurant umziehen und dort nach den gastronomischen Tugenden „Küche, Service, Atmosphäre“ den Abend ausklingen lassen. Auf der Speisekarte stehen typisch Bergische Speisen, Balkangerichte und weitere Spezialitäten.