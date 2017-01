später lesen Top 10 Rheinland Haus Heiligenpesch FOTO: RPO FOTO: RPO Teilen

In Sichtweite zum Stadion liegt das Haus Heiligenpesch, wo sich einige Fans auf die Heimspiele einstimmen, bevor sie zum Borussia-Park pilgern. Die, die keine Karte haben, bleiben einfach in gemütlicher Atmosphäre in der Kneipe und freuen sich gemeinsam.