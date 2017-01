später lesen Top 10 Rheinland Haus Hochstein Teilen

Das Haus Hochstein in Wermelskirchen hat nicht nur eine, sondern direkt zwei Kegelbahnen zu bieten. Denn hier hat sich der Trendsport Bowling noch nicht richtig durchsetzen können – das Kegeln ist nach wie vor sehr beliebt. Die beiden Kegelbahnen können entweder einzeln oder auch zusammen angemietet werden, je nach Gruppengröße. Dann kegeln die Besucher nach Lust und Laune, möglichst ohne einen „Pudel“ nach dem anderen zu werfen. Zum Trost oder als Belohnung bietet sich im Anschluss die gute Küche des Hauses an. Diese bietet verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte wie Balkansteak, Grillteller oder Cordon Bleu und einige Nachspeisen an.