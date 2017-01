später lesen Top 10 Rheinland Haus Katz Teilen

Einst völlig verwahrlost und zugewachsen, heute das schmucke Vorzeige-Objekt der Gemeinde Jüchen: das Haus Katz. Seitdem es aus seinem Dornröschenschlaf in den 1980er Jahren erwacht ist, erstrahlt es im neuen, gelben Glanz an der Alleestraße. Viele Liebespaare heiraten dort – und auch Fotografen können ins Schwärmen geraten. Denn die Frontseiten des Gebäudes sind nachts illuminiert und können vom gegenüberliegenden Parkplatz aus wunderbar fotografiert werden. Besonders gut sieht das aus, wenn die Dunkelheit noch nicht vollständig eingekehrt ist und noch vereinzelt Wolken am Himmel über Jüchen zu sehen sind. Dann sollten Fotografen ein Stativ nutzen, da Bilder sonst verwackeln können. Auch ein Gang durchs meist geöffnete Tor in den Innenhof lohnt sich, die Illuminierung setzt sich dort fort.