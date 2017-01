Top 10 Rheinland: Haus Riswick

2013 wurde der Riswicker Bauernmarkt von einem TV-Format zum schönsten Wochenmarkt in Nordrhein-Westfalen gewählt – und das mit Recht. Seit 1997 bieten die Beschicker ihre Produkte an. Sie werden alle in der Region angebaut, produziert und verarbeitet. Das Angebot umfasst Obst, Gemüse, Karoffeln, Eier und Geflügel, aber auch Fleisch, Fisch und Käse und alle verschiedenen Formen von Lebensmitteln bis hin zu Blumen und Topfpflanzen. Während der Markt-Öffnungszeiten ist das Cafè in „Op de Dääl“ geöffnet.

Mit Abstand einer der beliebtesten Wochenmärkte am Niederrhein und in NRW.