später lesen Top 10 Rheinland Haus Römer FOTO: Ralf Hohl FOTO: Ralf Hohl Teilen

Twittern







Seit 170 Jahren befindet sich das Haus Römer in Familienbesitz. Es wird nun in der fünften Generation von der Familie Römer geführt. Das Gebäude aus dem Jahr 1831 hat seinen Charakter als traditionelle Schankwirtschaft erhalten. Die Küche ist gutbürgerlich, eher niederrheinisch geprägt, überrascht immer mal wieder mit besonderen Speisen. Seit November wird geschmorte Gänsekeule oder Gänsebrust mit Marzipanapfel, Apfelrotkohl und hausgemachten Kartoffelklößen für 23.50 Euro angeboten. Auf Vorbestellung kann man eine ganze gefüllte Gans mit Marzipanapfel, Apfelrotkohl, geschmorten Rosenkohl, Kartoffelklößen und Maronen in Karamel zum Preis von 119 Euro bestellen (Gericht für vier Personen).