Top 10 Rheinland: Heidebad Solingen

Heidebad Solingen FOTO: Stephan Köhlen FOTO: Stephan Köhlen

Das Bad in der Ohligser Heide ist in Solingen das letzte verbliebene Freibad in städtischer Regie. Das Wasser wird von der Sonne erwärmt, zur Verfügung stehen ein 50-Meter-Schwimmerbecken und ein großes Nichtschwimmerbecken mit kleiner Rutsche sowie ein Babybecken. Außerdem ein Ein-, Drei- und Fünf-Meter-Sprungturm in einem separaten Sprungbecken.