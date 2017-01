Top 10 Rheinland: Heidhof

Der Heidhof liegt zentral in der Kirchheller Heide in Bottrop-Kirchhellen an der Stadtgrenze zu Dinslaken. Naturinteressierte finden hier einen Waldspielplatz, einen Jugendzeltplatz, die Ausstellung „Wald-Baum-Holz“, die Umweltpädagogische Station, einen Kiosk und gleich mehrere Grillmöglichkeiten. Besucher können den Grill auf dem Hofgelände mit Unterstellmöglichkeiten in der Remise buchen, die Grillhütte am Heidhof oder die Grillhütte auf der Liegewiese neben dem Heidhof. Da dieses Angebot sich großer Beliebtheit erfreut, ist eine frühzeitige Anmeldung erforderlich. Holzkohle muss mitgebracht werden. Für die Zufahrt zum Heidhof und die Nutzung der Anlage ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich, die rechtzeitig im Büro des Heidhofs beantragt werden muss.

Schöne Lage mitten im Wald, großzügig angelegt, viele Sitzmöglichkeiten, ringsherum viel Wiese und freie Fläche zum Spielen, Ausruhen und Relaxen.