Top 10 Rheinland: "Heidis Büdchen" Leichlingen

Die 44-jährige Heidi Weiss hat sogar ihren Beruf in der häuslichen Krankenpflege nach 24 Jahren an den Nagel gehängt, um Büdchen und Kneipe an der Opladener Straße zu übernehmen und mal etwas ganz Neues zu wagen. "Die Kunden sind froh, dass hier wieder was los ist. Ich bin zufrieden, der Laden läuft gut", freut sich Weiss. Eine Beschäftigte aus "Hottes" Kneipen- und Kioskzeiten hat sie fest eingestellt und damit für die Kunden auch die Kontinuität gewahrt. Den Kiosk hat sie renoviert, die Angebote erweitert. Kinder kaufen Süßigkeiten, Berufspendler Brötchen, abends kommt die Nachbarschaft in die Kneipe: Fast alles ist wieder so wie früher, bevor Hotte verstarb, Kneipe und Büdchen sechs Wochen lang leerstanden. "Mein Riesenvorteil ist außerdem der große Parkplatz", sagt Weiss.