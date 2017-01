später lesen Top 10 Rheinland Heilig Geist Dinslaken FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

In der katholischen Kirche Heilig Geist in Hiesfeld beginnt der Heilige Abend um 16.30 Uhr mit einem Gebet an der Krippe. Dazu singt der Kinder- und Jugendchor Cantemus. Auch in der Christmette spielt neben dem Wort die Musik eine besondere Rolle. Der Kirchenchor Hl. Geist und der Instrumentalkreis setzen gemeinsam weihnachtliche Akzente. Beginn: 22 Uhr