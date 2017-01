später lesen Top 10 Rheinland Heilig-Geist-Kirche Erkrath-Hochdahl Teilen

Twittern







Die außergewöhnliche Heilig-Geist-Kirche in Hochdahl-Sandheide, die vom Star-Architekten Gottfried Böhm in den Wendejahren 1969 bis 72 gebaut wurde und den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils atmet, beherbergt eine elektronische Orgel. Fast möchte man sagen, eine andere Orgel wäre in dieser Kirche unpassend gewesen. Nun mögen die Freunde und Verehrer der herkömmlichen Orgelbaukunst die Nase rümpfen – aber diese modernen „elektrischen“ Orgeln können einen beeindruckenden Orgel-Sound erzeugen. Er ist anders. Hier gibt es kein Gänsehaut erzeugendes Bauchgefühl wie zuweilen bei großen Orgeln. Aber der einfühlsame Organist kann beim Spiel dieser Orgel genauso die Seele berühren. Die Technik einer elektronischen Orgel vermag wahre Wunder zu vollbringen. Man muss sie nur ausschöpfen können.