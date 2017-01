später lesen Top 10 Rheinland Heimatverein Dinslaken FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

Der Heimatverein Dinslaken lädt gemeinsam mit der Stadt für Samstag, 7. November, zum Martinszug ein. Der startet um 17.20 Uhr auf der Roonstraße, an der Parkpalette der Sparkasse. Der Weg führt über die Roon-, Bahn-, Neustraße, geht durch die Duisburger- und Kolpingstraße, dann zum Altmarkt, über die Rittergasse durchs Rittertor ins Burgtheater. Martin und Gefolge ziehen gegen 18 Uhr dort ein. Das Burgtheater ist ab 16.30 Uhr geöffnet. Als Höhepunkt der Martinsfeier erleben die Besucher dort die Mantelteilung. Das Martinsfeuer wird gegen 17.30 Uhr entzündet, ebenso ein bengalisches Feuer am Burgturm. In dieser stimmungsvollen Kulisse erzählen danach Klaus Lasse und der Vorsitzende des Dinslakener Heimatvereins, Ronny Schneider, die Martinslegende. Veranstalter sind der Heimatverein und Stadt Dinslaken