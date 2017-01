später lesen Top 10 Rheinland Heinemann Teilen

Das traditionsreiche Café gibt es gleich zweimal in Krefeld, einmal im Schwanenmarkt und dann am Ostwall. Besonders beliebt ist das Frühstücksangebot bei der älteren Generation. Mit zahlreichen süßen Versuchungen sorgt Heinemann bei seinen Kunden für einen gelungenen Start in den Tag.



Ostwall-Adresse:

Ostwall 76-80, Telefon 02151 20919

Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr.