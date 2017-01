später lesen Top 10 Rheinland Heinrich von Kleist: „Ob ihm auf Erden nicht zu helfen war? - Der Erzähler Heinrich von Kleist" Teilen

Sowohl mit seinem Leben als auch mit seinen Werken gibt Heinrich von Kleist viele Rätsel auf: Wie ist sein tragisches Scheitern im Leben zu erklären? Was sagen uns seine Werke, worin liegt deren Faszination begründet und worin besteht ihre Aktualität und Modernität? Diesen Fragen soll in diesem Kurs nachgegangen werden, wobei die Lektüre und Betrachtung der Erzählungen Kleists im Mittelpunkt stehen soll (Das Erdbeben in Chili, Die Marquise von O., Die Verlobung in St. Domingo, Der Findling). Sofern gewünscht und Interesse besteht, können auch andere Kleist-Texte besprochen werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Texte werden gestellt.