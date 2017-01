später lesen Top 10 Rheinland Heltorfer Schlossallee FOTO: Endermann FOTO: Endermann Teilen

Wenn man einem Kind sagt, mal doch mal eine Allee, dann würde es die Heltorfer Schlossallee zeichnen. Schnurgerade, gesäumt von Bäumen, und am Ende steht auch noch ein echtes Schloß. Naja, ein Hofgut streng genommen, und man kann auch nicht einfach so hineingehen, weil es ein privates Wohnhaus ist. Es sei denn, man wollte frisches Obst oder im Dezember einen Weihnachtsbaum kaufen, die gibt es dort direkt vom Erzeuger. Und auch zum Waldpädagogikursus kann man sich dort anmelden. In jedem Fall aber ist der Weg dorthin das Ziel - eine der schönsten Alleen der Stadt.