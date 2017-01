später lesen Top 10 Rheinland Herkenrather Hof, Leverkusen Teilen

Anno 1740 wurde das bäuerliche Anwesen „Herkenrath Hof“ an der Hauptstraße in Schlebusch erbaut. Das Dorf Schlebusch wurde im 17. Jahrhundert zum wichtigen Standort für Pferdefuhrwerke und Postkutschen auf dem Weg von Remscheid nach Köln. Die Straße wurde von Napoleon erbaut und führt noch heute von Berlin nach Trier. Zwischen 1860 und 1870 erwarb der damalig wohlhabende Gemeindevorsteher Herkenrath den Hof an der heutigen B 51. Er zeichnete sich besonders durch Wohltätigkeit und Nächstenliebe aus. Aus diesem Grund heißt der Hof „Herkenrath Hof“. Schon bald war die Familie Herkenrath für ihre Gastfreundschaft bekannt, so dass bei örtlichen Feierlichkeiten (wie zum Beispiel die traditionelle Kirmes in Schlebusch) schon vor 100 Jahren ein Saal über den heutigen Gasträumen geschaffen wurde In den jetzigen Gasträumen befanden sich zur damaligen Zeit die Remisen zum Abstellen der Pferde und Kutschen. Im Jahre 1889 haben die Gebrüder Peter und Caspar Breidohr den Hof von den Erben des Namensgebers Herkenrath gekauft. Dieser ist bis 1987 im Besitz der Familie Breidohr geblieben.