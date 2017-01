später lesen Top 10 Rheinland Herpine Waldfreibad Halver Teilen

Mitten in der Natur liegt das Waldfreibad Herpine. Hier am Rand von Halver können die Besucher den Alltag für einen Moment hinter sich lassen und bei schönem Wetter einen richtigen Urlaubstag ohne weite Anfahrt genießen. Neben einer 40 Meter langen Wasserrutsche bietet das Freibad große Liegewiesen und einen Beachvolleyballfeld. Die kleinen Badegäste können sich im Planschbecken vergnügen und verschiedene Spielgeräte ausprobieren. Auch für das leibliche Wohl rund um einen Tag an der Herpine ist gesorgt.