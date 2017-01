später lesen Top 10 Rheinland Hiesfelder Wald Dinslaken FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Wer Esskastanien körbeweise selbst ernten möchte, braucht bei der Suche ein wenig Geduld, um die richtigen Plätze zu finden. Dass die Esskastanie am besten in lichteren Buchen-Wäldern auf basenreichem und kalkarmem Boden gedeiht, wird man im Naturschutzgebiet Hiesfelder Wald an gleich mehreren Stellen fündig.