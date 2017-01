später lesen Top 10 Rheinland Highliges Disco Fever Teilen

Unter dem Motto „Highliges Disco Fever“ können Feierlustige in Weihnachtsstimmung auch an Heiligabend die Korken knallen lassen. Denn das Kesselhaus in Wipperfürth öffnet an diesem Feiertag seine Türen für das Partyvolk. Diese Party hat durchaus schon Tradition, denn die Feierei gibt es schon länger „alle Jahre wieder“. Die Musik dazu liefert diesmal DJ C-Mgix, der Dresscode für die Gäste soll festlich sein – Weihnachtmann-Mützen sind gerne gesehen. Los geht’s um 22 Uhr – also dann, wenn die Bescherung mit der Familie schon über die Bühne gegangen sein dürfte. Der Eintritt kostet sieben Euro.