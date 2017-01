später lesen Top 10 Rheinland Hildener Weihnachtsmarkt, Hilden Teilen

Twittern







52 Händler und 47 Gruppen aus Hilden haben sich zum Weihnachtsmarkt vom 27. bis 29. November in der Innenstadt (Mittelstraße) angemeldet. Veranstalter ist das Stadtmarketing Hilden. Viele Vereine, Schulen und Gruppen aus Hilden machen mit, bieten Essen, Trinken und Selbstgebasteltes an. Der Erlös ist für die Vereinskasse oder soziale Projekt bestimmt. Auf der Bühne sind im Stundentakt rund 20 Bands, Orchester, Chöre und Tanzgruppen zu sehen und zu hören. Der Weihnachtmarkt dauert drei Tage, das „Winterdorf“ auf dem alten Markt fast vier Wochen. Es eröffnet bereits am 23. November.