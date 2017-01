später lesen Top 10 Rheinland Hilfsaktion "Pro dogbo" Teilen

Das Projekt geht auf eine private Initiative zurück, die der heutige Vereinsvorsitzende Klaus van Briel 1998 als Entwicklungshelfer in Benin begann. Durch private Spenden, kleine Sammelaktionen oder Basarerlöse wurde seine Initiative aus Deutschland unterstützt. Bald fand sich in Deutschland ein Kreis von Freunden und Unterstützern zusammen, aus dem im Januar 2002 der Verein „Projet Maison Dogbo“ mit Sitz in Kleve entstand. Anfang 2006 gab sich der als mildtätig anerkannte Verein den heutigen Namen „pro dogbo“, der sich für Kinder und Jugendliche in Benin (Westafrika) einsetzt.