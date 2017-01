später lesen Top 10 Rheinland "Himmel un‘ Äd" Teilen

Es ist ein einfaches, kostengünstiges und ebenso beliebtes Gericht im Rheinland, das noch heute von vielen Menschen gekocht wird: "Himmel un‘ Äd" (Himmel und Erde). Dabei handelt es sich um eine süße Mahlzeit aus Kartoffeln, Äpfeln und Blutwurst, also Zutaten, die auch im Rheinland ihren Ursprung haben. Im Raum Neuss war das Gericht schon vor Jahren ein Klassiker auf den Speisekarten örtlicher Restaurants. Und das nicht ohne Grund – denn „Himmel un‘ Äd“ war und ist nach wie vor stark gefragt. So sehr, dass sich vor einigen Jahren sogar ein Neusser Schützenzug nach dem Gericht benannte. Richtig gut schmeckt es übrigens dann, wenn die Äpfel mit Zucker und Zitronensaft gewürzt sind. Traditionell wird die Blutwurst übrigens in fingerdicke Streifen geschnitten und gemeinsam mit Zwiebeln knusprig angebraten. Dazu schmeckt am besten – natürlich – Apfelmus.