Top 10 Rheinland: Himmelgeist

Der Himmelgeister Rheinbogen wird durchzogen von einem ganzen Netz von Fahrradwegen und kaum befahrenen, aber geteerten Straßen. Anders als in der Urdenbacher Kämpe, ist hier weit weniger Fahrradverkehr, auch an schönen Tagen.

Ein schöner Startpunkt ist die Pfarrkirche St. Nikolaus in Alt-Himmelgeist, unweit des Schloss Mickel. Von dort führt der Radweg durch Äcker, Wiesen und Felder bis zum Kölner weg. Wer rechts abbiegt gelangt an die Stelle, an der Früher eine Fähre auf die Neusser Seite ablegte. Erstmals wird dort auch der Rhein sichtbar. Zurück geht’s über den Kölner Weg nach Himmelgeist.

Start/Ziel Nikolausstraße

Idyllische Niederrheinlandschaft, die auch in Xanten oder Kleve liegen könnte. Leider sieht man den Rhein nur selten.