später lesen Top 10 Rheinland Historische Kornbrennerei, Hilden Teilen

Twittern







Johann Peter Vogelsang hat die Kornbrennerei im Jahr 1864 erbaut. Sie war bis 1979 in Betrieb. Vieles ist noch im ursprünglichen Zustand erhalten. Das macht den Ziegelbau ganz in der Nähe der Innenstadt (neben dem Wilhelm-Fabry-Museum) zu einem Industrie-Denkmal. Es gibt kostenfreie Führungen bei laufender Dampfmaschine, die heute aber von einem Elektromotor angetrieben wird. Mit einer Transmissionsanlage wird die Kraft auf den Sackaufzug, die Kornreinigungsanlage, den Elevator, die Schrotmühle, die Transportschnecke, das Rührwerk im Maischbottich und auf die Süßmaischpumpe übertragen. Das Museum ist besonders stolz, dass die Dampfmaschine nicht nur ein einheimisches Produkt der ehemaligen Maschinenfabrik Kirberg & Hüls aus Hilden ist (1887 als No. 76 gebaut). Vor 1890 als liegende Einzylindermaschine montiert, ist sie auch die älteste erhaltene Dampfmaschine im Rheinland.