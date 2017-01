später lesen Top 10 Rheinland Hochsprung-Meeting Viersen FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Bei dem Einladungsturnier treffen sich jedes Jahr internationale Hochspringer auf der Sportanlage an der Löh und treten gegeneinander an – und das auf Weltklasse-Niveau. So gewann beispielsweise der Pole Sylwester Bednarek, der beim Meeting 2015 mit einer Höhe von 2,28 Meter siegte, bereits eine Bronzemedaille bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009. Erik Kynard aus den USA holte 2012 sogar die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Auch die deutschen Spitzen-Hochspringer Raul Spank und Mateusz Przybylko gehörten bereits zu den Teilnehmern. Neben den Profis messen sich auch immer wieder die Damen, Junioren und Senioren im Hochsprung.