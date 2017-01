später lesen Top 10 Rheinland Höhen von Leverkusen Teilen

Versöhnen geht bei einem guten Essen, mit einem Gespräch im heimischen Wohnzimmer – oder auch sehr schön: auf den Höhen von Leverkusen, beispielsweise am Kleingarten-Gelände Schöne Aussicht, in Edelrath oder auf der Kandinsky-Straße in Schlebusch. Wenn der Blick über die Stadt streifen kann und die untergehende Sonne den Himmel in kräftige Töne verwandelt, dann kann es durchaus romantisch und friedlich werden. Gute Voraussetzung für ein liebevolles Gespräch.