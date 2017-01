später lesen Top 10 Rheinland Hof Kallen in Stürzelberg Teilen

Twittern







Sie sind rot. Sie sind saftig. Sie sind süß – und sie schmecken fruchtig: Erdbeeren. Viele sehnen die Saison schon Wochen im Voraus herbei. In diesen Tagen beginnt die Erntesaison. Auch der Hof Kallen in Stürzelberg hat die ersten Exemplare der beliebten Sammelnussfrucht geerntet. Schon im Frühjahr werden die Erdbeerpflanzen mit Stroh abgedeckt, damit die reifenden Früchte schön sauber bleiben. Fertig gefüllte Schalen sind am Hofladen erhältlich. Die Erdbeersorten, die Familie Kallen dort anbaut, schmecken vorzüglich. Die Stürzelberger Familie Kallen ist übrigens mit dem Korschenbroicher Obstbauern Bruno Kallen verwandt, der auf seinem Glehner Hof ebenfalls Erdbeeren aus Stürzelberg anbietet.