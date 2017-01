später lesen Top 10 Rheinland Hofgarten Teilen

Es gibt viele Möglichkeiten, dem 27 Hektar großen denkmalgeschützten Park mit dem Fahrrad zu durchqueren. Jede einzelne lohnt sich. Da ist zum Beispiel die vom Steigenberger Parkhotel vorbei an der Plastik von Henry Moore und dem Kriegerdenkmal über die Goldene Brücke. Leicht links lohnt es sich kurz darauf ein Pause einzulegen, nämlich am Schwanenhaus, der Anlaufstelle für sämtliche Wasservögel in der nach Plänen von Maximilian Weyhe angelegten Gartenanlage.