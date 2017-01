später lesen Top 10 Rheinland Hohlkopf, Mettmann Teilen

Twittern







Der Hohlkopf ist männlich. Das ist nicht neu. Aber dass er so zum Anbeißen ist, wie der Neanderthaler, liegt an seinen drei verschiedenen Schokoladensorten, die handgegossen seinen Körper formen. Wahlweise gibt es ihn auch mit Füllung. Natürlich nicht mit Hirn, sondern weiteren Leckereien, gemeinhin Pralinen genannt. Schließlich handelt es sich bei dem Prachtexemplar um eine zartschmelzende Süßigkeit, die Gülcan Ucmak ebenso wie die Mettmanner Küsschen in ihrem Pralinenladen anbietet. Ein Muss für alle Schleckermäuler.