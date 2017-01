später lesen Top 10 Rheinland "Holzhausener Kiosk" Leverkusen Teilen

Twittern







Ein spitzes Dach über dem Eingang, ein freundlicher Mustafa, der morgens um 6 Uhr pünktlich sein „Knusperhäuschen“ für die ersten Kioskkunden In Holzhausen, im Stadtteil Lützenkirchen öffnet. Seit fast zehn Jahren betreibt Mustafa Onatca den "Holzhausener Kiosk". Ein Büdchen, das im Familienbetrieb geführt wird und eine internationale Kundschaft hat. Es bietet einen Auswahl an allem, was man für unterwegs und daheim benötigt. Der Kiosk hat einen rollstuhlgeeigneten Eingang und eine ausreichend große Toilette, um den Rollstuhl neben das WC zu stellen.