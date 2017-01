später lesen Top 10 Rheinland Homemade FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Wenn sich Sängerin Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z aus einem kleinen Café in Düsseldorf-Friedrichstadt Cupcakes nach Paris schicken lassen, dann kann es sich nicht um gewöhnliche Exemplare des Trendgebäcks handeln. Sonja Andishmand kreiert in ihrem Laden "Homemade" Cupcakes, die so schön verziert und gestaltet sind, dass die Gäste, die auf den Stühlen an den Fenster oder davor einen Platz ergattern, es beinahe zu schade finden, sie zu essen. Zum Glück für alle Beteiligten nur beinahe.