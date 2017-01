später lesen Top 10 Rheinland Hot La Cucina Teilen

Der Name ist schon Programm: Hot la Cucina. Und in der Küche des "Hots", so nennen es die Stammgäste, die kleine Pizzeria, bei der es auch Pasta gibt, geht es heiß her. Die Hitze kommt aus dem Pizza-Ofen oder von den offenen Gasstellen. Manchmal brutzelt der Koch auf sechs Flammen gleichzeitig. Da kann einem schön warm werden.