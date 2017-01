später lesen Top 10 Rheinland Hotel Gravenberg, Langenfeld Teilen

Das Restaurant-& Romantik Hotel Gravenberg ist eins: nämlich gemütlich. Im Restaurant dominiert Holz, ebenso wie in der Romantikstube. Wer es moderner mag, kann in der Lounge speisen. Dort wärmt ein offener Kamin. Die Location ist für ein besonders Abendessen zu zweit oder im Kreis der Familie geeignet. Für Fans von Gänsegerichten ist die die Karte lang. Es gibt „Gebratene Geflügelleber, abgelöscht, mit Birnenragout“ als Vorspeise (12,50 Euro) oder ein „Gänse-Maronen-Süppchen mit Orangen“ für 8,50 Euro. Als Hauptgericht gibt es Gans in vielen Varianten: Gänsefilets auf Grünkohlgemüse etwa, Gänsesauerbraten mit Rosinen und Mandeln, klassische Brust oder Keule oder ab vier Personen eine ganze deutsche Gans. Die kommt übrigens vom Niederrhein. Kosten für die Rotkohl oder Kartoffelklößen garnierten Gänsebraten liegen zwischen 22,50 und 28,50 Euro. Menüs gibt es für 36,50 (drei Gänge) und für 39,50 Euro (vier Gänge). In der Küche zaubert Markus Overdick, manchmal auch Inhaber Frank Lohmann.