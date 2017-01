später lesen Top 10 Rheinland Hotel zur Eich Teilen

Die Bundeskegelbahn im Hotel zur Eich ist so gut wie voll ausgelastet. Viele Vereine und Gruppen kommen regelmäßig, um zu trainieren und ihre Kegel-Künste zu verbessern. Teilweise finden in der Location in der Wermelskirchener Innenstadt sogar Turniere statt. Aber auch Privatpersonen können hier ihre „Hausnummern“ auskegeln und Spaß haben. Aufgrund der engen Belegung, sollte man allerdings frühzeitig nach einem freien Termin fragen. Wem das Kegeln nicht reicht, der bekommt im Anschluss eine leckere und abwechslungsreiche Küche geboten. Mit bis zu 20 Personen kann direkt an der Kegelbahn gespeist werden. Wer von weiter weg anreist, hat die Möglichkeit im Hotel zu übernachten.